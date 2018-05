Tsjetsjeen neergeschoten bij ripdeal 01 juni 2018

02u39 0

Een 30-jarige Surinamer S.C. zit in de cel voor een schietpartij in het drugsmilieu. Begin februari vorig jaar hadden twee Surinamers met enkele Tsjetjenen afgesproken in een appartement in de Van Amstelstraat in Berchem. De inzet van de ontmoeting was de verkoop van 30 kilogram hasj. De ontmoeting draaide echter uit op een ripdeal omdat de Tsjetjenen niet van plan waren voor de drugs te betalen. Eén van de Surinamers lostte daarop enkele schoten.





De politie trof een gekwetste Tsjetjeen kort erna aan op straat. Hij had verschillende schotwonden in zijn benen. De bewoner van het appartement in de Van Amstelstraat legde uit dat hij zijn woning ter beschikking had gesteld van enkele Surinaamse kennissen. De mannen waren echter nergens meer te bespeuren. Eén van de Surinamers werd later opgeparkt in Frankrijk. Enkele dagen geleden werd hij uitgeleverd aan het Antwerpse gerecht. Zijn aanhouding werd gisteren met een maand verlengd. (PLA)