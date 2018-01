Trucker stierf natuurlijke dood 02u31 0

Er is geen kwaad opzet gemoeid met de dood van een vrachtwagenchauffeur in de Antwerpse haven. Volgens het parket stierf de man een natuurlijke dood.





Zondagavond rond 18.30 uur werd een overleden persoon aangetroffen op een parking in de Henri Fordlaan in de haven. Op die parking brengen verschillende chauffeurs de nacht door. De overleden man lag in de cabine van een vrachtwagen.





De brandweer plaatste een tent en de wetsdokter kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. (BJS)