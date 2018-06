Trucker rijdt collega (26) dood OPROEP AAN 'DADER' OM ZICH AAN TE GEVEN BIJ POLITIE PATRICK LEFELON JEFFREY DUJARDIN

08 juni 2018

02u57 0 Antwerpen De 26-jarige trucker uit Eeklo die woensdagavond op de parking van Total aan kaai 730 verongelukte, is doodgereden door een collega-trucker. De politie heeft nog geen verdachte. Truckers zijn geschokt en roepen de 'dader' op zich vrijwillig aan te geven bij de politie.

Tankstation Total aan kaai 730 is rond 20 uur 's avonds altijd een drukte van jewelste. Truckers komen langs om te douchen, te tanken of een parkeerplaats te zoeken voor de nacht. Zo ook de 26-jarige trucker R. uit Eeklo. Hij parkeerde voor het cafetaria en stapte uit. Net op dat moment kwam een andere truck langsgereden en reed de man uit Eeklo omver. Hij viel op de grond en werd overreden. Hij liep dodelijk kwetsuren op aan zijn hoofd en overleed ter plaatse. Een Nederlandse trucker die het stoffelijke overschot van R. meteen na het ongeval zag liggen, was zo van de kaart dat hij door zijn baas moest worden opgehaald.





Dashcams

De trucker die het ongeval veroorzaakte, pleegde vluchtmisdrijf. De politie houdt er rekening mee dat de man het ongeval niet heeft gemerkt en nietsvermoedend is doorgereden. De scheepvaartpolitie voert het onderzoek. De dashcams van de vrachtwagens naast die van de man uit Eeklo werden in beslag genomen. Op het tankstation zelf zijn er geen camera's maar wel aan het bedrijf Sea-Invest aan de overkant. De politie neemt ook alle computergegevens over tankbeurten en betalingen in beslag. De meeste truckers betalen met kaarten van de firma.





Het nieuws kwam als een shock voor de familie en vrienden van trucker R. "Het is een slag in mijn gezicht", zegt zijn ex-vriendin Stephanie. Binnen de truckergemeenschap is het ook een groot verlies. De man was een gekend en geliefd figuur. Zijn oude school, het VTI in Zeebrugge, bracht ook een eresaluut. R. studeerde er in 2011 af en ging in dienst van een transportbedrijf in Zwevezele. De collega's van R. werden door de zaakvoerder ingelicht voor zij 's morgens aan hun dagtaak begonnen.





Een dag na het vreselijke ongeval zijn de truckers op de parking van Total niet uitgepraat over de de dood van hun jonge collega. "Zeker als je over iemand heen rijdt zoals bij dit ongeval, voel je dat wel aan je truck", zegt een Nederlander die een nieuwe achterband aan het opleggen is. Ondertussen rijden trucks uit Macedonië, Slowakije, Roemenië en Tsjechië voorbij. Een andere trucker lanceert een oproep naar de 'dader': "Toon berouw en geef je aan bij de instanties. Doe het voor jezelf, de familie van het slachtoffer en al zijn vrienden en collega's".