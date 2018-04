Trucker knalt op signalisatiebord en raakt ernstig gewond 14 april 2018

Een Roemeense trucker is gisteravond op een signalisatiebord in de Antwerpse haven. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Treurenborg en de Noorderlaan. De trekker-oplegger was niet geladen. Naar eigen zeggen werd de Roemeen verrast door een afdraaiende personenwagen. Hij moest hevig remmen voor die auto en zo ging zijn vrachtwagen aan het slippen. De slip eindigde met een knal tegen een signalisatiebord. De trucker werd ernstig gewond afgevoerd. (PLA)