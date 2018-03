Trotse ouders van Downkinderen zetten tattoo FENOMEEN KOMT OVERGEWAAID UIT VS DIETER LIZEN

19 maart 2018

02u37 0 Antwerpen Een groep van zeker 20 ouders en familieleden van kinderen met Downsyndroom liet zondag bij Glorybound dezelfde tattoo zetten om hun speciale band met hun kind en met elkaar te

symboliseren. De Lucky Few Tattoo komt overgewaaid uit de VS, maar is intussen gekopieerd door fiere papa's en mama's over de hele wereld.

familieleden van kinderen met Downsyndroom liet zondag bij Glorybound





dezelfde tattoo zetten om hun speciale band met hun kind en met elkaar te





symboliseren. De Lucky Few Tattoo komt overgewaaid uit de VS, maar is





intussen gekopieerd door fiere papa's en mama's over de hele wereld.





De opmerkelijke tattoo-actie kwam er twee dagen voor 21 maart, want dan is het Wereld Downsyndroomdag. Die dag wordt er aandacht gevraagd voor mensen met het syndroom van Down , maar ook voor de mensen die hen zorg verlenen. Die datum, 21/3 niet toevallig gekozen. Het syndroom van Down of trisomie-21 is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een verstandelijke beperking, typerende uitwendige kenmerken en bepaalde medische problemen, en die veroorzaakt wordt omdat het erfelijk materiaal van chromosoom-21 in drievoud voorkomt.





Babs en Hans, trotse ouders van Maxim De Mondt, een 9-jarige jongen met het syndroom van Down, zetten in ons land het Lucky Few-initiatief op de rails. "Met de tattoo willen we tonen dat we trots zijn op hem en onze verbondenheid tonen met andere ouders die een kind met Downsyndroom hebben", zegt Babs. "De drie pijltjes verwijzen naar het 21ste chromosoom, dat de afwijking veroorzaakt, maar ook naar een pijl en boog. De pijltjes tonen aan hoe hoog je kan vliegen, als een pijl uit een boog. Een pijl in een handboog trek je eerst naar achter, eer hij steeds hoger gaat vliegen. Eerst krijgen we als ouders allerlei negatieve doemscenario's te horen, maar eens onze kinderen ondersteuning krijgen, merken we dat ze zelf een veel positiever verhaal schrijven en je verwachtingen overtreffen."





De vrolijke Maxim volgt les bij Kajee in Schoten, een 'gewone' lagere school. "Hij leert volgens andere einddoelen, maar maakt echt deel uit van de klas", zegt papa Hans.





Emoties tonen

"We willen hem nu al voorbereiden op het echte leven en hem de kans te geven zo volledig deel te nemen aan de samenleving. Zijn klasgenoten komen voor hem op en hij gaat ook gewoon skiën met ons en zijn broers. Wij leren ook veel van hem, bijvoorbeeld je emoties durven tonen. Bij Maxim is vreugde échte vreugde en verdriet steeds intens. Maxim leeft ook heel erg met andere kinderen mee. Zo leert hij zijn drie broers en zus hoe ook zij zich empathischer kunnen opstellen."





Maxim zit zelf vooral spelletjes te spelen op zijn iPad, maar hij vindt de tattoo van zijn papa best cool. "Ook zijn drie broers en zus gaan er eentje willen", zegt Babs. "We denken eraan om via Downsyndroom Vlaanderen plaktattoo's te verdelen voor de kinderen. Dat zou best leuk zijn."





Grootvader

Het zijn niet enkel ouders die zich laten tatoeëren, ook Michel Donier uit Wilrijk, grootvader van de vijfjarige Mirko gaat gewillig op de tafel liggen. "Ik ben al 59, maar voor een tattoo is het nooit te laat, toch? Mirko is een heel lief, aanhankelijk ventje. Ik doe dit voor hem en om mijn dochter te steunen. Ik wilde het symbool zelfs eerst op mijn wijsvinger laten zetten, maar dat vond mijn vrouw geen goed idee."





Jonas (16) heeft zijn moeder Els Van Hoeck en meter Sonja meegebracht en filmt het hele gebeuren met zijn iPad. "Ik zou ook wel een tattoo willen, maar ik moet nog anderhalf jaar wachten van mama", zegt Jonas. "Als we thuiskomen gaan we direct ons papa overtuigen om de drie pijltjes ook te laten zetten."