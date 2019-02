Trix toont 30 Belgische nieuwe bands op We Are Open Dieter Lizen

01 februari 2019

Muziekpodium Trix pakt op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari uit met de elfde editie van het showcasefestival We Are Open. Op deze twee avonden programmeert Trix meer dan 30 uitsluitend Belgische acts en bands op vier verschillende podia.

Op vrijdag focust het festival op urban en electronica. Onder meer Charlotte Adigéry van WWWater, Nieuwe Lichting-winnares Tessa Dixson, de Antwerpse rapper Glints, funkjazz-duo Beraadgeslagen en de Brusselse hiphopper Zwangere Guy maken vrijdagavond hun opwachting. Zaterdag zoomt Trix in op het betere gitaarwerk met bands als Wardrobe, Sons, Jaguar Jaguar, Marble Sounds en Whispering Sons. In 2019 bestaat Trix 15 jaar en dat wordt ook gevierd op We Are Open met een extra podium op dag twee: de Silent Stage. Een ‘stille plek’ waar slechts een beperkt aantal mensen kan genieten van de wonderschone muziek van Astronaute, Audri, ILA en Wardrobe.

Er is nog altijd een beperkt aantal tickets te koop voor We Are Open via trixonline.be