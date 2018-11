Trio schilders verrast publiek en elkaar bij Nightingale Dieter Lizen

15 november 2018

Nog het hele weekend stellen schilders Beiron Brouwers, Bram Kinsbergen en Herman Maes tentoon in de Nightingale creative space.

Het is behoorlijk zoeken naar een rode draad in deze expositie ‘What Will Is, What Will Come’, een samenwerking opgezet door Marc Guinee en Katrien Maes. Brouwers dook in de beslotenheid van zijn atelier, Kinsbergen en Maes tonen vooral landschappen. Waar bij Maes elk spoor van menselijke aanwezigheid ontbreekt, komen bij Kinsbergen en Brouwers duidelijk ook menselijke figuren naar voren. “In mijn vorige werk bezocht ik de laatste stam op aarde, die zich in een verlaten Center Parks-koepel had verscholen”, zegt Bram Kinsbergen. “Dat antropologische ‘onderzoek’ in de kunst zet ik voort in deze expositie, maar waar je aan de weelderige plantengroei een echte jungle zou vermoeden, blijkt mijn ‘homo universalis’ zich, getuige de bloempotten, vaak veel dichter bij huis te bevinden”. Palmen en grote zwembaden verwijzen naar the American Dream, al kan dat ook best een door een zwaar wolkendek bedrukte koortsdroom in een highway motel zijn.

Beiron Brouwers zocht inspiratie in de beslotenheid van zijn atelier om bijvoorbeeld de trui van zijn dochter of een groot blad te schilderen.“Ik liet bijvoorbeeld in olieverf gedrenkte druiven over het doek rollen en vereeuwigde die druiven nadien met penseel op doek. “Het is de kunst om de wereld op een andere manier waar te nemen en iets klein ook als groot te zien”, zegt Brouwers.

Herman Maes tenslotte stelde zichzelf een aantal dogma’s om een reeks landschappen te schilderen. “Een vast formaat, het beperken van het kleurenpalet tot goud, koper, zwart en hier of daar een weinig blauw. Het werk zelf is verder niet op voorhand beredeneerd, alles komt voort uit het moment en de werken zelf”. Het resultaat zijn mysterieuze, desolate landschappen die de kijker doen speuren naar menselijke activiteit en die de scheidingslijn tussen figuratief en abstract bewust laten vervagen.

What Will is, what will come is van 16 tot 18 november te zien bij Nightingale, Hertsdeinstraat 26, 2018 Antwerp.