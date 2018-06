Triatlon Festival lokt 2.000 deelnemers 18 juni 2018

De eerste editie van het Triatlon Festival aan het MAS was een succes. Ondanks het frisse weertje stonden 2.000 deelnemers, recreatievelingen én professionals zondag aan de start. Zwemmen deden alle deelnemers in de dokken aan het MAS.





Met de nieuwe stadstriatlon wilde de organisatie een groot publiek aanspreken. Naast de klassieke afstanden - zoals de kwarttriatlon - was er ook een 'fun race' voor de onervaren, zelfs niet-sportieve, deelnemer. De 'fun race' staat min of meer gelijk aan een achtste triatlon: 20 kilometer fietsen, 5 kilometer lopen. De zwemafstand was met 350 meter ietsje korter gemaakt.





Alle wedstrijden gingen door rond het MAS en het Havenhuis.