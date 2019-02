Trendbreuk in Antwerpen: Tom Meeuws weigert dienstwagen en ook andere schepenen kiezen steeds vaker ‘groene’ optie philippe truyts

01 februari 2019

17u05 0 Antwerpen Een schepen die géén dienstwagen – met chauffeur - meer wil? Vroeger was het ondenkbaar. In Antwerpen kondigt zich een trendbreuk aan. Weliswaar eerst bij de kersverse schepen voor Leefmilieu: Tom Meeuws (sp.a) wíl gewoon geen auto meer. “Ik kies voor de elektrische fiets én een mobiliteitsbudget. Als het moet, neem ik een Cambio-deelauto.” Zijn collega’s kijken intussen uit naar duurzamere auto’s. We deden de ronde.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA): fiets van de stad, VW Sharan van N-VA.

De Antwerpse burgervader is zoals bekend ook partijvoorzitter. Hij rijdt daarom met een VW Sharan (diesel, monovolume) van N-VA. “Die is intussen afgeschreven”, zegt zijn woordvoerder Johan Vermant. “Hij zoekt nu het beste alternatief voor een gezin met vier kinderen en een inwonende moeder. Het zal wellicht een diesel worden (euronorm 6).” Vermant wijst erop dat de stad de burgemeester wél een elektrische fiets gaf. “Die gebruikt hij bij goed weer en een haalbare agenda.”

Koen Kennis (N-VA): duurzame vervanger voor Audi A6

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis rijdt met een Audi A6 diesel. Die wordt binnenkort vervangen. “De schepen is alles nog aan het bekijken”, laat woordvoerster Barbara De Schepper weten. “Er is nog niets beslist, maar duurzaamheid zal mee de keuze bepalen. Trouwens, als zijn agenda en de afstand het toelaten, springt hij regelmatig op de fiets of maakt hij gebruik van deelvoertuigen, de tram of het veer.”

Tom Meeuws (sp.a): “Enkel Cambio als ik met auto moet”

Als je schepen van Leefmilieu Tom Meeuws in de stad ziet, zal dat héél vaak op de fiets zijn. “Ik blijf consequent. Voor ik schepen werd, had ik ook geen auto. In theorie kan ik met een inloopwagen van de stad voort, een Citroën. Maar ik gebruik die niet. Binnenkort combineer ik de elektrische fiets en het mobiliteitsbudget die de stad me geeft. Met dat budget kan ik tram of bus nemen en – als het echt moet – een Cambio-wagen.” Meeuws wil zich niet als een missionaris gedragen. “Mijn collega’s mogen een auto hebben. Je moet alleen de hele vloot tegen het licht houden. Twee van onze directeurs in de stad hebben trouwens een elektrische auto.”

Fons Duchateau (N-VA): Peugeot 5008, maar fietst liever

Voorlopig rijdt hij nog een jaar met een Peugeot 5008 diesel, maar schepen van Wonen Fons Duchateau doet dat wel zonder chauffeur. “Je moet die mensen betalen met je kabinetsmiddelen, en dus zet de schepen die liever in op administratie”, zegt woordvoerder Michaël Lescroart. “Hij laat die Peugeot vaak staan. Negentig procent van de verplaatsingen binnen de stad doet hij met de fiets. Voor vergaderingen in Brussel springt zijn secretaresse in als chauffeur.”

Jinnih Beels (sp.a): Opel Zafira, liefst hybride opvolger

“De schepen schakelt wellicht over op een hybride auto”, denkt haar woordvoerster Eva De Wolf. “Verder doet ze kortere afstanden meestal te voet.”

Ludo Van Campenhout (N-VA): VW Passat krijgt hybride opvolger

Schepen voor Sport Ludo Van Campenhout lanceerde in het begin van dit decennium de succesvolle Velo. “Hij woont dicht bij het centrum en maakt de meeste verplaatsingen met de Velo”, zegt woordvoerder Kris Goossenaerts. Momenteel heeft Van Campenhout een VW Passat met benzinemotor. “Binnenkort ruilt hij die in voor een hybride wagen. Welk model? Dat weten we nog niet.”

Nabilla Ait Daoud (N-VA): Audi A6, maar ook vaak met fiets of te voet

Schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud moet vaak snel opeenvolgende verplaatsingen maken in haar nieuwe functie. “Dan heb je een auto nodig”, bevestigt woordvoerster Liesbet Brzyk. “We kijken wel uit naar een duurzamer type auto. Korte afstanden doet de schepen met de fiets of gewoon te voet.”

Annick De Ridder (N-VA): nog geen dienstwagen, vaak fiets

Havenschepen Annick De Ridder moet nog een dienstauto bestellen. “Ze is er nog niet zo mee bezig geweest”, zegt woordvoerster Anne-Katrien Frans. “Maar ze woont op het Zuid en fietst doorgaans naar het Havenhuis. Ze heeft wel een chauffeur met auto om naar het Vlaams Parlement in Brussel te rijden. Ze moet in de auto kunnen werken om haar werk rond te krijgen.”

Claude Marinower (Open Vld): Audi A6, maar ook eigen auto

“Een Ferrari lijkt me achterin klein”, grapt schepen voor Economie Claude Marinower. “Nee, ik weet dat de Audi (diesel) na vijf jaar wordt vervangen, maar ik heb geen idee over de opvolger. Meestal gebruik ik de Audi voor stadhuisgebonden zaken, soms neem ik gewoon mijn eigen Saab cabrio. Een verwoed fietser ben ik niet, maar dat heeft met mijn slechte knie te maken. Al heb ik wel een elektrische fiets.”