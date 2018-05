Treinverkeer stilgelegd wegens personenongeval 31 mei 2018

03u00 0

In het Centraal Station is gisteren rond 19 uur een man op de treinsporen beland. Het gaat vermoedelijk om een wanhoopsdaad. De Federale Politie kwam ter plaatse om de zaak te onderzoeken maar er waren op het eerste zicht geen sporen van misdaad. Het treinverkeer op spoor 23 moest een tijdlang stil gelegd worden. Heeft u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be (NBA)