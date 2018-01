Treinverbinding tussen Antwerpen en Breda op komst 26 januari 2018

Er is goed nieuws voor wie tussen Antwerpen en Breda pendelt. Binnenkort rijdt de Benelux-trein, de intercity tussen Brussel en Amsterdam, weer over de hogesnelheidslijn (HSL-Zuid). De NMBS en de Nederlandse Spoorwegen mikken op 9 april als startdatum.





NMBS-woordvoerder Bart Crols bevestigt dat "de vaste wil bestaat om op 9 april de omklap te maken, mits uiteraard technisch en contractueel alles vooraf honderd procent in orde is; twee domeinen waaraan wij nu zeer intensief werken." Er lopen momenteel testen op de route.





Met zestien keer per dag blijft het aantal directe intercity-verbindingen tussen België en Nederland hetzelfde. Voor België betekent de nieuwe route dat voortaan weer het station Noorderkempen zal bediend worden. In Nederland loopt de route over Breda, in plaats van over Roosendaal en Dordrecht.





Dankzij de nieuwe verbinding zullen reizigers sneller op hun bestemming geraken: de reistijd tussen Brussel en Amsterdam wordt ingekort tot een kleine drie uur (2 uur en 53 minuten), een halfuur korter dan nu.





Al in 2013 spraken de NMBS en NS af om de trein via de HSL-Zuid te laten rijden. Lange tijd werd de hogesnelheidslijn Amsterdam-Brussel niet optimaal benut vanwege problemen met de Fyra, de trein die kort na de introductie in 2012 wegens mankementen van het spoor is gehaald. (BJS)