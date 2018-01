Transporteur rijdt aan halve prijs dankzij gestolen tankkaarten 25 januari 2018

02u36 0 Antwerpen Een Turkse transporteur uit Brussel betaalde maar 50 cent voor een liter diesel omdat hij klant was bij een bende tankkaartdieven. De bende kopieerde tankkaarten tijdens inbraken en zocht dan klanten voor de goedkope diesel. Acht bendeleden riskeren voor de rechtbank in Antwerpen celstraffen tot 4 jaar.

Drie Vlaamse firma's waren in 2015 en 2016 de dupe van de dieselbende: Schot's Vishandel uit Essen, Mattheussen Bos en Tuin uit Minderhout en Lutze Conveying Belux uit Groot-Bijgaarden. Inbrekers braken 's nachts bestelwagens of vrachtwagens van die firma's open en kopieerden de magneetstrip van de tankkaart.





Dan stuurde de bende enkele handlangers op pad met een gehuurde of gepikte bestelwagen met daarin een vat van 1.000 liter. Vooral 's nachts gingen zij met de gekopieerde kaarten dan tanken. De handlangers werden wel gefilmd in de tankstations maar de kopstukken Murat O. en Yassine R. die vanop afstand alles in de gaten hielden, kwamen vrijwel nooit in beeld.





Eén van de grote afnemers van gepikte diesel was transporteur Ahmet Y. uit Brussel. Hij had drie vrachtwagens rijden die geregeld door de dievenbende werden bijgetankt. De man zat een tijd in voorarrest. Zijn vrachtwagens zijn in beslag genomen en de procureur vraagt nu de verbeurdverklaring van die trucks.





"Dubbel gestraft"

Dat vond advocaat Kris Luyckx een stap te ver. "De transporteur tankte aan halve prijs, gemiddeld 50 cent per liter, en profiteerde zo van die tankkaartfraude. Hij wil de benadeelde firma's terugbetalen. Als de rechtbank ook zijn vrachtwagens definitief afneemt, wordt hij wel dubbel gestraft." Verschillende verdachten waren in het verleden al veroordeeld voor brandstofdiefstal. Voor kopstuk Yassine R. was zijn grote schuldenlast na eerdere veroordelingen in Nederland net de reden dat hij opnieuw met tankkaartfraude begon, deze keer in de regio Antwerpen.





De man werd uiteindelijk aan een tankstation in Beerse betrapt. Hij zat bijna een jaar in voorarrest. De procureur vorderde voor de twee kopstukken straffen tot 4 jaar cel en 6.000 euro boete. Voor de gebruikers van de gekopieerde tankkaarten werd 2 jaar cel en een boete van 3.000 euro geëist. De rechtbank doet op 21 februari uitspraak in deze zaak. (PLA)