Transporteur achter megavangst van 7 ton coke Patrick Lefelon

15 november 2018

20u19 0 Antwerpen De eigenaar van transportbedrijf Van Wanrooy in het Nederlandse Oosterhout, wordt verdacht van de smokkel van 7 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De enorme partij werd net voor eind december 2017 in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in een lading bananen.

De 55-jarige zaakvoerder Paul Van Wamrooy, zijn secretaresse Christel van B. (33) en een Belgische trucker werden in september opgepakt toen in Antwerpen een lading van 3,5 ton coke was ontdekt. Ook die drugs staken in een container bananen die bij Van Wamrooy moesten worden afgeleverd.

Tot gisteren was niet duidelijk voor wie de megavracht van 7 ton coke van eind vorig jaar bestemd was. De Belgische politie had aanwijzingen dat er Nederlanders waren betrokken en schoof het onderzoek door naar de Noorderburen.

Het Nederlandse openbare ministerie liet op een rechtszitting gisteren in Breda inderdaad verstaan dat Van Wamrooy kan gelinkt worden aan dit uitzonderlijk transport. Van Wamrooy zou in Panama zelf onderhandeld hebben over de cokesmokkel.