Trambestuurder (32) lichtgewond bij aanrijding Sander Bral

08 januari 2019

16u54 0

Op de Leopold De Waelplaats in het stadscentrum vond maandagochtend een aanrijding plaats tussen een personenwagen en een tram. De bestuurder van de wagen, een man van 56 jaar, kwam uit de Verschansingsstraat gereden en reed in op een tram die in de richting van de Lambermontplaats reed. De tram werd geraakt ter hoogte van de bestuurderscabine. De 32-jarige bestuurder van de tram raakte hierbij lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Op de Leopold De Waelplaats heeft het tramverkeer voorrang op het andere verkeer.