Tram ontspoort en botst tegen verkeerslicht Redactie

22 november 2018

20u06 0

Aan het kruispunt van de Groenendallaan en de Noorderlaan is vanavond een tram ontspoord, de tram botste hierdoor ook tegen een verkeerslicht. In volle avondspits zorgde het incident dat zonder veel erg verliep, voor wel wat fileleed rondom. Ook het tramverkeer van tram 6 en 70 werd een klein uurtje stopgezet. Uiteindelijk kon de tram wel snel weer in de sporen gezet worden. Momenteel is er geen hinder meer.