Tram bezet even volledig kruispunt 22 augustus 2018

Een tram van De Lijn heeft gisteren tijdens de avondspits wel wat verkeershinder veroorzaakt. De tram was stilgevallen op het kruispunt van de Kolonel Silvertopstraat en de Singel. De oude tramstellen waren net lang genoeg om het volledige kruispunt van de Singel te blokkeren, waardoor er wel wat auto's stonden aan te schuiven. Het ging om tram 4 die in de richting van Hoboken reed. De panne deed zich voor rond 19 uur, maar tien minuten later waren de technici van De Lijn al ter plaatse om het euvel te verhelpen en kon de tram alweer terug in beweging komen. Waarom de tram precies was stilgevallen, was gisterenavond nog niet duidelijk. (NBA)