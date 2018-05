Trainingen zeeleeuwen hervat: "Het was wel kort" 07 mei 2018

02u39 0 Antwerpen Het Aquaforum in de Zoo liep zaterdag al meteen vol voor de comeback van de zeeleeuwen. De presentaties waren vijf dagen opgeschort. Nieuw protest bleef uit. De Vegan Strike Group laat weten dat er nog acties kunnen volgen. "Tot de shows stoppen."

Het valt op: heel wat bezoekers op de tribune hebben de heisa rond de zeeleeuwen gevolgd. Sommigen hebben begrip voor de actie van de dierenactivisten, anderen vinden dat protest brutaal en overdreven. Antwerpenaar Jeroen Budts komt kijken met zijn dochters van 3 en 6. "We hebben een abonnement. De Zoo moet de zeeleeuwen een groter bassin gunnen."





Applaus

Intussen start een verzorgster met een training. De kunstjes leveren applaus op. Je ziet dat het programma beperkter is dan vroeger: springen of spelen met een bal is er niet bij. Wél op de buik over de glijbaan of een koprol. Als de dikke Big Boss Master Banjo opduikt, reageert het publiek uitgelaten. Na een kwartier is het gedaan. "Het was kort, maar erg is dat niet", zegt Luna, uit Blankenberge. "Het is goed dat de Zoo de shows aanpast. Je moet de zeeleeuwen geen dingen aanleren omdat mensen dat graag zien. Maar een afschaffing gaat te ver."





De Zoo gaat de trainingen nu nog enkele dagen bijschaven. Vanaf 10 mei is er een nieuwe, aangepaste show. "Volstaat niet", zegt Peter Janssen van Vegan Strike Group. "Kunstjes met zeeleeuwen zijn onaanvaardbaar, hun verblijf is een hel. Ze horen thuis op een geschikte opvangplek." (PHT)