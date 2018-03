Traditionele Semini-viering 21 maart 2018

Zelfs voor een doorwinterde Antwerpenaar blijft de Semini een relatief onbekend beeldje. Nochtans strijdt AKSIE (Antwerps Komitee Semini in Ere) al sinds 1987 voor het behoud van het kleine beeldje boven de grote poort van 't Steen. Nu zaterdag is er de traditionele jaarlijkse Semini-viering en daar zal schepen voor toerisme, Koen Kennis met goed nieuws komen voor de actiegroep. Met de renovatiewerken van het Steen zal de Semini ook beschermd worden. De viering start om 11.30 uur op de Grote Markt en gaat dan in stoet naar het Steen. (NBA)