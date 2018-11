Tractiestation met uitkijkpunt bijna klaar Dieter Lizen

09 november 2018

Arbeiders van de Noorderlijn leggen momenteel de laatste hand aan het tractie­sta­tion aan de Straats­burg­brug. Binnenkort kan je hier komen genieten van het schitterende uitzicht op het Havenhuis.

In een tractie­sta­tion wordt stroom omgezet in stroom die bruikbaar is voor de tram. Verschil­lende transfor­ma­toren zetten de hoogspan­ning (15000 Volt) die in het station binnen­komt om in gelijk­span­ning voor de tram (600 Volt). Het station zorgt ook voor de beveili­ging van het bovenlei­dingsnet. Net zoals een zekering­kast thuis schakelt het station bij overbe­las­ting of kortslui­ting de stroom netjes uit.

Op het Antwerpse tramnet zijn er zo’n 36 tractie­sta­tions. Voor de Noorder­lijn worden er vier gebouwd: in de Bataviastraat, Luchtbal, Tjalks­traat en Straats­burg­brug. Die laatste drie zijn architecturale hoogstandjes. Aan de Straats­burg­brug zal je langs weerskanten van het station met de trap naar het dak van de constructie kunnen. Van daar uit heb je een prachtig zicht op het indruk­wekkende havenhuis.