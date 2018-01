Tot nooit meer, levensgevaarlijke kasseien WERKEN GESTART OM MARNIXPLAATS FIETSVEILIGER TE MAKEN DAVID ACKE

31 januari 2018

02u34 0 Antwerpen Een aannemer is begonnen met de heraanleg van de Volkstraat en de Marnixplaats op het Zuid. Beide lagen er levensgevaarlijk bij voor fietsers. Door de hoekige kasseien en grote spleten tussen de stenen was het voor fietsers moeilijk doorkomen waardoor er vaak op het voetpad gefietst werd. In april zouden de werken klaar zijn.

Fietsers kunnen opgelucht ademhalen. Vanaf april zijn de Marnixplaats en de Volksstraat opnieuw berijdbaar. De gevaarlijke kasseien worden er vervangen door uitgewassen beton, zoals die ook in de Nationalestraat ligt. "De werken situeren zich op twee fronten. Op dit moment zijn arbeiders bezig rond het Marnixplein. Dat is een belangrijke schakel binnen de mobiliteit op het Zuid omdat er maar liefst acht straten op uit komen. Er zijn ook heel wat restaurants en cafés gevestigd. Beide werken zullen de fietsveiligheid aanzienlijk verbeteren", vertelt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).





Extra groen

Het plein wordt groter met ruimte voor graspleintjes en extra groen. Bomen zullen er niet komen omdat die het zicht op het historische beeld zouden belemmeren. "Die graspleintjes zullen ook toegankelijk zijn voor de mensen. Doordat het plein breder wordt, zorgen we er meteen voor dat wagens genoodzaakt zijn hun snelheid te verlagen", vult districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) aan. De Geuzenstraat en de Vrièrestraat werden eerder al aangepakt.





Voor de eerste lentezon

"Normaal houden we voor dergelijke noodzakelijke werken geen inspraakmomenten voor de buurt. Hier hebben we dat toch gedaan omdat het plein groter wordt. Er was wel wat volk aanwezig maar horeca-uitbaters waren er niet. Maar dat vormt denk ik geen probleem. We hebben de werken zo gepland dat ze niet in het midden van de eindejaarsperiode vielen en toch op tijd klaar zullen zijn voor de eerste lentezon schijnt", aldus Cordy. Hij benadrukt dat er rekening gehouden wordt met het historische uitzicht van het plein. Lirim Ismajli, verantwoordelijke van wijnbar Soho, is blij dat de verkeersveiligheid wordt aangepakt. "In anderhalf jaar heb ik hier al zeker een twintigtal ongevallen zien gebeuren. Fietsers die vallen of voetgangers die struikelen. In dat opzicht is het goed dat dit plein wordt aangepakt. Maar aan de andere kant betekent een groter plein dat het aantal parkeerplaatsen teruggedrongen wordt. Akkoord, je mag er eigenlijk helemaal niet staan maar er werd amper gecontroleerd." Ook hoopt Lirim dat de extra groene ruimte af en toe gebruikt mag worden door de horecazaken om er evenementen te organiseren.





Fietsen op voetpad

Binnenkort zullen ook meteen de werken op het tweede front van start gaan. Ook de kasseien van de Volkstraat, het verlengde van de Nationalestraat, zullen verdwijnen. "Die kasseien lagen er levensgevaarlijk bij voor fietsers waardoor heel wat fietsers zich genoodzaakt voelden op het voetpad te fietsen. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. De kasseien tussen de tramsporen en parkeerplaatsen zullen vervangen worden door uitgewassen beton, zoals in de Nationalestraat", legt Cordy uit. Dat is iets robuuster dan asfalt waardoor het de schokken van de voorbij rijdende tram beter kan verdragen. Volgens Cordy oogt dat beton ook beter dan asfalt.