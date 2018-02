Tot 9 jaar voor invoer van halve ton cocaïne 02 februari 2018

Het hof van beroep heeft 4 beklaagden, net als in eerste aanleg, veroordeeld tot celstraffen van twee keer 9, 5 en 2 jaar voor hun aandeel in de invoer van 438 kilo cocaïne via de Antwerpse haven.





Tussen 7 oktober en 22 november 2015 werden drie partijen cocaïne ingevoerd, goed voor 438 kilo in totaal. Twee ladingen werden in Antwerpen in beslag genomen, de derde in Oman. De politie was getipt dat Fakher E.K. (50) drugsuithalingen uit de haven organiseerde.





Er volgde een gerechtelijk onderzoek, waaruit bleek dat Fakher E.K. contacten onderhield met criminelen die hij ontmoette hen in zijn broodjeszaak op het Eilandje.





Volgens de procureur toonde het onderzoek aan dat Fakher E.K. zijn diensten aan criminele organisaties had aangeboden. Zijn luitenant Arnaud B. (45) regelde de uithalingen van de partijen drugs. Hij deed daarvoor een beroep op mensen die in de haven werkten. (BJS)