Tot 5 jaar cel voor vrienden die IS-strijders sponsoren Beklaagden verstuurden geld via ondergronds ‘hawala’-banksysteem BJS

17 december 2018

17u05 0 Antwerpen Vijf mannen hebben in Antwerpen celstraffen tot 5 jaar gekregen voor lidmaatschap en financiering van terreurgroep IS. Ze hadden tienduizenden euro’s naar IS-gebied versluisd. “Zelfs door relatief kleine bedragen over te maken, sponsort men terrorisme wereldwijd”, aldus de rechter.

Het onderzoek was in maart 2017 van start gegaan, nadat de Staatsveiligheid te weten was gekomen dat Mohammed A.D. (32) uit Antwerpen geld zou inzamelen voor IS. Hij had via het systeem van ‘hawala’-bankieren grote sommen geld had overgemaakt. Ook Omar A. (35) uit Lokeren had als ‘hawala’-bankier bijna 21.000 euro naar bestemmelingen in Syrië en Irak gestuurd.

‘Hawala’-bankieren is een moeilijk te traceren informeel banksysteem. Het geld wordt contant aan een vertrouwenspersoon gegeven. Die neemt contact op met een vertrouwenspersoon in het buitenland, om het geld aan de bestemmeling uit te betalen.

Uit het telefonie-onderzoek bleek dat Mohammed A.D. en Omar A. met verschillende IS-strijders in contact stonden onder wie ‘terreurimam’ Yussuf El Gbouri uit Berchem, die onlangs bij verstek veroordeeld werd tot acht jaar cel.

Mohammed A.D. chatte ook met Syriëstrijder Soufiane M. “Ik meen dan ook dat die man een rol had in het aanzetten tot geweld op Belgische bodem”, aldus de federaal procureur tijdens het proces.

Het was immers na zijn contacten met Soufiane M. dat Mohammed A.D. op 10 juni 2017 een afgeluisterd gesprek had met Najem S. (32) over een aanslag in ons land. Ze hadden het over de aankoop van wapens, zoals een kalasjnikov en een raketlanceerder, het doden van mensen en een aanslag op een politiekantoor.

Op 6 juli 2017 werden de beklaagden opgepakt bij een reeks huiszoekingen. Er werden nergens wapens of explosieven aangetroffen. Op de laptop van Mohamed A.D. werden wel meer dan duizend afbeeldingen en video’s aangetroffen van folteringen, onthoofdingen, executies en IS-propaganda, die hij uitwisselde met Najem S.

Aanvankelijk stonden zeven beklaagden terecht. Twee personen werden maandag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.