Tot 4,5 jaar cel voor dealers die omzet van 405.000 euro hadden BJS

15 maart 2019

15u09 1 Antwerpen De Antwerpse strafrechter heeft Adelha E.H., het kopstuk van een drugsbende die anderhalf jaar lang heroïne en cocaïne verhandelde, 4,5 jaar celstraf opgelegd. De omzet van de organisatie werd geraamd op 405.000 euro.

Ismahil B. werd op 14 september 2018 op heterdaad betrapt bij een drugsverkoop aan twee klanten. Uit het telefonie- en zendmastonderzoek bleek dat hij als runner werkte voor een organisatie die actief was in de omgeving van Mortsel, Wilrijk en het Antwerpse Kiel. Via foto’s op zijn gsm kon de politie twee appartementen aan de Antwerpsesteenweg in Mortsel en de Brugstraat in Antwerpen lokaliseren, die door de organisatie gebruikt werden.

Bij een huiszoeking in de Brugstraat werden Adelha E.H. en Monaim J. gearresteerd. Er werden twee blokken heroïne, marihuana, 9.506 euro cash en een aanzienlijke hoeveelheid luxekledij in beslag genomen. De gsm van Adelha E.H. bevatte een klantenbestand met 120 afnemers. Verder onderzoek op het toestel leidde nog naar een studio aan de Golfstraat in Wilrijk, waar ook heroïne en cocaïne werd aangetroffen. De drie panden werden door Adelha E.H. gehuurd: twee adressen werden als werkplaats gebruikt, de derde als verblijfplaats van de beklaagden.

Loopjongens Ismahil B. en Monaim J. kregen 40 maanden en twee jaar cel. De rechtbank verklaarde een illegaal vermogensvoordeel van in totaal 87.000 euro verbeurd.