Torenhaan Sint-Antoniuskerk blinkt weer 21 april 2018

02u53 0 Antwerpen De koperen haan op de 78 meter hoge toren van de Sint-Antoniuskerk aan de Paardenmarkt staat, helemaal verguld, weer op zijn plaats. De renovatie van de buitenkant van de kerk zit in de finale fase en daarom kon de haan, voorzien van schitterend bladgoud, nu terug geplaatst worden.

Parochie-assistente Rita Somers beklom zonder vrees de smalle stellingenladders om met wijwater en een mooie tekst de haan te zegenen. Onderweg genoot iedereen van het schitterend uitzicht, want de Sint-Antoniuskerk is het vijfdehoogste gebouw van de stad. De kerk lijkt eeuwenoud, maar werd voltooid in 1908. "Eerst zijn we begonnen met de daken te restaureren. Het dak was al in slechte staat toen we in 2011 de diagnose van het gebouw opmaakten, maar een hagelstorm in 2014 had van het dak gatenkaas gemaakt", zegt restauratie-architecte Stefanie Reyskens.





"Ook de gevels en het voegenwerk werden allemaal gerestaureerd. De glas-in-lood-ramen kregen voorzetbeglazing om ze te beschermen en UV-stralen uit de kerk te weren. Zo blijft de waardevolle kunst in de kerk beter beschermd". Er zijn vandaag nog 5 geloofsgemeenschappen actief in de kerk, waaronder een van Koreanen, Ethiopiërs en Eritreeërs, die wekelijks tot 250 man naar de diensten lokken. De kerk houdt ook wekelijks voedselbedelingen en een marktje voor tweedehandskleding. (DILA)