Topzomer voor openluchtzwembaden VOOR ZOO EN MINIGOLF MAG HET ECHTER WAT FRISSER ZIJN PHILIPPE TRUYTS

30 juli 2018

02u24 0 Antwerpen Met deze tropische temperaturen doen de openluchtzwembaden gouden zaken. In juli alleen al doken in zwemvijver Boekenberg 40.000 mensen het water in: 2,5 keer zoveel als vorig jaar. Ook De Molen (Linkeroever) was populairder dan ooit.

Veilig verkoeling zoeken bij tropische uitschieters: geen betere plek dan het Deurnese Boekenberg en De Molen. De cijfers van het kabinet van sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) zijn indrukwekkend. Boekenberg was tot 28 juli - de eerste 'koele' dag na een extreem hete week - goed voor 74.484 zwembeurten, geteld vanaf de start van het seizoen met Hemelvaart. "Dat zijn er maar tweeduizend minder dan in heel 2017", glundert woordvoerder Kris Goossenaerts. "De maand juli staat nu op 40.388 zwembeurten, terwijl we in de (wisselvallige) juli van vorig jaar amper 16.596 haalden."





Recordcijfers

Boekenberg is gratis, De Molen op Sint-Anneke betalend. Maar ook daar zijn de cijfers buitengewoon. Er zijn dit seizoen al 54.298 mensen gaan zwemmen, 25.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. "Opmerkelijk is dat we de voorbije 'hittegolfweek' 10.100 zwemmers telden." Kortom: een straf jaar is in de maak. De Molen en Boekenberg lokten al 128.782 zwemmers en dat aantal kan met een zonnige en warme augustus nog flink omhoog. In heel 2017 - met goede maanden mei en juni en een zwakkere zomervakantie - strandde men op 105.300 zwembeurten. Het is ook al beter dan 2016, toen er 124.700 mensen opdaagden.





Beurtzwemmen

De drukte heeft echter ook een schaduwkant. "We hebben in Boekenberg vaak het 'beurtzwemmen' moeten invoeren", klinkt het daar. "Meer dan 150 zwemmers tegelijkertijd kan de ecologische vijver niet aan. Elke groep mag dan maar een kwartier in het water. Je moet dus al eens aanschuiven."





Gisteren was dat niet nodig, want door de zware bewolking was het een rustige namiddag in Boekenberg.





Flandria

De superzomer van 2018 zorgt ook voor een glimlach bij Flandria, de rederij die een jaar geleden een nieuwe start maakte. "We hebben de voorbije maand dertig procent meer boekingen opgetekend dan vorig jaar in juli, wat neerkomt op tweeduizend extra klanten. Ook augustus en september lopen goed", zegt mede-eigenaar John Beyen. "Toch blijft onze ligplaats aan de Londenbrug een nadeel. Mensen vinden ons niet zo goed als vroeger aan het Steen."





'Tussenin-weer'

De Antwerpse ZOO geeft geen cijfers vrij. "Dat doen we pas na afloop van een volledig jaar. Voor ons geldt de regel dat bloedhete dagen niet zo goed zijn, want dan zoeken mensen verkoeling. Een 'tussenin-weer' komt ons het best uit", zegt de persdienst. Frisser mag het ook zijn voor Farah Tellier, die de minigolf in het Rivierenhof uitbaat. "Te warm weer werkt averechts. Donderdag en vrijdag was er amper volk. De klanten drinken ook geen zwaar bier, maar meer water. Als ze komen, doen ze dat in de voormiddag of in de latere uren van de dag."