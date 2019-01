Topstuk Koning Boudewijnstichting krijgt ereplaats in collectiepresentatie DIVA ADA

21 januari 2019

Dankzij de Koning Boudewijnstichting kan het DIVA uitpakken met een nieuw topstuk. Het gaat om een zilveren terrine uit 1782. Achttiende eeuwse zilveren terrines uit de Zuidelijke Nederlanden zijn vrij zeldzaam en werden enkel in productiecentra met een kapitaalkrachtig adellijk of burgerlijk clientèle gemaakt. Dit exemplaar werd gemaakt door Johannes Cornelius Hendrickx in opdracht van de Mechelse familie de Meester en was eerder al te zien in Antwerpen op de wereldtentoonstelling van 1930. Het diende om gerechten in te koken en op te dienen.

De terrine van Pierre de Meester maakt deel uit van een groter ensemble tafelzilver met onder andere een schaal, een kleinere terrine en twee groentekommen. Het is een zeer goed voorbeeld van de Louis XVI-stijl. De terrine is zowat het belangrijkste werk van Hendrickx en illustreert het belang van Mechelen als productiecentrum van edelsmeedwerk.

De ovale zilveren terrine, in Louis XVI-stijl uitgevoerd, staat op vier poten die de vorm hebben van acanthusbladeren. Ze heeft een afneembaar deksel en een ronde onderschotel. De decoratie bestaat uit verguld fruit, parelranden, gedrapeerde bloemenguirlandes, bandwerk, rozetten en handvaten met plantaardige motieven.