Topsommelier verklapt je de beste bars ter wereld 13 juni 2018

03u02 0 Antwerpen Topsommelier en cocktailkenner Jurgen Lijcops lanceert een nieuw boek: '150 bars you need to visit before you die'.

Als mixologist en kenner van spirits reist Lijcops de wereld rond en die ervaring gebruikt hij nu voor zijn boek met 150 bars die je moet bezoeken voor je sterft. "Dé ultieme cocktailbar (be)zoeken in een metropool, is vaak een uitdaging", zegt Jurgen Lijcops. "In mijn boek neem ik je mee op een reis rond de wereld: van Hong Kong tot New York en Berlijn. Per locatie kom je te weten waarom je de bar moet bezoeken, wat er speciaal aan is en welke memorabele specifieke drankjes ze je er voorschotelen."





Elke bar in het boek heeft wel iets typisch. Bij The Spare Room in Hollywood kan je een potje bowlen terwijl je van een met kokosnoot geïnfuseerde cocktail nipt. In Seymour's Cocktails & Oysters in Brisbane waan je je in het New Orleans van de jaren 20 en in de Jamaicaanse Blackwell Rum Bar geniet je van zeezicht bij kaarslicht in een vulkanische grot.





Je kan ook de geschiedenis en boeiende verhalen van elke bar ontdekken, zelf een cocktailmenu leren samenstellen en thuis je favoriet maken met de 18 'signature cocktail'-recepten in het boek. Lijcops presenteerde het boek in zijn Bar Burbure, in 2016 uitgeroepen tot Best Bar Concept. Hij werd tweemaal geselecteerd als beste sommelier van België en als beste gastheer van België door Gault&Millau. (DILA)