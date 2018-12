Toppatissier Roger van Damme wordt creatief brein van iconische Désiré de Lille ADA

04 december 2018

13u31 0 Antwerpen De iconische tearoom Désiré de Lille ondergaat binnenkort een grondige metamorfose. Vanaf 2019 zal sterrenchef Roger Van Damme het creatieve brein worden achter de vernieuwde zaak, die voortaan simpelweg Désirée zal heten.

Désiré de Lille is een naam als een klok in Antwerpen. Iedereen is er wel eens een pannenkoek of warme wafel gaan eten. Vanaf 2019 wordt sterrenchef Roger Van Damme het creatieve brein achter het vernieuwde concept van de tearoom, die ook een nieuwe naam krijgt: Désirée. “Ik droom al jarenlang om opnieuw een tearoom te openen. Ik ben dan ook enorm blij en trots dat deze droom eind 2019 werkelijkheid zal worden met de transformatie naar Désirée. Ik heb altijd enorm veel respect gehad voor het befaamde Désiré de Lille. We zullen dan ook de rijke geschiedenis van deze iconische zaak in Antwerpen in ere houden maar tegelijkertijd een totaal vernieuwd concept neerzetten”, vertelt Van Damme.

In het nieuwe concept wordt ook plaats gemaakt voor een verfijnde zoete en hartige high tea in een mondain kader. Het assortiment van de Désirée-boutique zal bestaan uit allerlei desserts, patisserie en ontbijt. Er komt ook een take-awayshop.

Victoriaanse elementen

Daarnaast zal ook het interieur aangepakt worden. De Antwerpse architectenbureaus Dieter Vander Velpen Architects en M2 Architecten staan in voor de realisatie. Er wordt rekening gehouden met de beginjaren van de zaak in 1903 met enkele herkenbare nuances uit haar verleden. “Het nieuwe interieur kan best omschreven worden als een hedendaagse interpretatie van Désiré de Lille met Victoriaanse en Franse elementen die mee zorgen voor de internationale allure van Roger van Dammes nieuwe etablissement Désirée”, klinkt het bij de architecten.