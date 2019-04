Topman van Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA bezoekt Antwerpse haven: “Zuid-Amerikaanse bendes zijn óók verantwoordelijk voor trafiek naar VS”

BJS/PLA

11 april 2019

17u41 0 Antwerpen De topman van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA heeft deze week een discreet bezoek gebracht aan de Antwerpse haven. Uttam Dhillon wilde met eigen ogen zien hoe de strijd tegen drugsmokkel in Antwerpen wordt gevoerd. “De Zuid-Amerikaanse bendes die drugs naar Europa smokkelen, zijn dezelfde als diegene die verantwoordelijk zijn voor de drugstrafiek naar de VS.”

Begin vorig jaar werd in Antwerpen het Stroomplan tegen de georganiseerde drugscriminaliteit gelanceerd, met daarin maatregelen zoals de oprichting van een drugstaskforce (het Kali-team) en extra procureurs voor het Antwerpse havengebied. In het plan stond ook dat de banden met de DEA (Drug Enforcement Administration) aangehaald moesten worden. Want toch opvallend: in 90 procent van de drugsonderzoeken die de Amerikanen in Europa doen, komt de Antwerpse haven in beeld.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) trok vorig jaar al naar de Verenigde Staten voor een werkbezoek aan de DEA. En afgelopen woensdag ontvingen de Belgische autoriteiten topman Uttam Dhillon om de gezamenlijke Amerikaans-Europese strijd tegen internationale drugssmokkel te bespreken.

Dhillon bracht woensdag ook een bezoek aan de Antwerpse haven. In het Havenhuis kreeg hij een woordje uitleg en daarna hield hij met onder meer Stanny De Vliegher, directeur van de federale gerechtelijke politie (FGP) in Antwerpen, een rondvaart in het havengebied. Details over het bezoek wil de federale politie niet kwijt. “Het ging om een informeel moment, waarover we geen commentaar geven”, aldus een woordvoerder.

Voorafgaand aan de rondleiding in de haven gaf Uttam Dhillon wél een woordje uitleg. De vroegere advocaat aan het Witte Huis toonde zich enigszins bezorgd over de grote hoeveelheden cocaïne die de Antwerpse haven bereiken en pleitte voor betere samenwerking met de Belgische autoriteiten. “Vorig jaar is er meer dan 50 ton cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen en nog eens een gelijkaardige hoeveelheid in Zuid-Amerika, onderweg naar Antwerpen. Voor de Zuid-Amerikaanse smokkelorganisaties is Antwerpen dus een belangrijke bestemming. We moeten manieren bedenken om te voorkomen dat drugs in Antwerpen terechtkomen. En als dat toch gebeurt, moeten we in staat zijn om de drugs te lokaliseren en in beslag te nemen.”

Volgens Dhillon zijn de Zuid-Amerikaanse bendes die drugs naar Europa smokkelen, veelal dezelfde als diegene die verantwoordelijk zijn voor drugstrafiek naar de VS. “Drugsbendes werken transnationaal, ze trekken zich niets aan van grenzen en om hen te bestrijden moeten wij dus ook samenwerken”, stelt hij. “Ik kom hier dus uit eerste hand vernemen welke uitdagingen er op dat vlak zijn in Europa, en anderzijds de relaties tussen de DEA en de verschillende Europese autoriteiten versterken. Die relaties gaan al tientallen jaren terug en de samenwerking verloopt uitstekend.”

De Antwerpse haven mag dan wel de grootste invoerplek van cocaïne in Europa zijn, Dhillon waarschuwde ook voor heroïnesmokkel naar de Scheldestad. “In het afgelopen jaar hebben onze Belgische collega’s meer dan zes ton heroïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. De drugs zaten verstopt in containers die uit Iran kwamen.”