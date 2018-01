Topjaar voor M HKA 23 januari 2018

Voor het M HKA, het museum voor Hedendaagse Kunst aan de Gedempte Zuiderdokken, was 2017 een topjaar. het lokte vorig jaar bijna 150.000 bezoekers. En dat ondanks het feit dat het museum tussen februari en april gesloten was door verbouwingswerken. Het M HKA gooide dit jaar het roer om en heeft als ambitie om een breed publieksmuseum te worden. Er is nu onder meer een permanente basiscollectie die gratis toegankelijk is. En die lokte ruim 64.000 bezoekers, maar ook andere tentoonstellingen deden het dus goed. (BJS)