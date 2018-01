Topjaar voor Antwerpse dokwerkers WERKGEVERS GAAN 750 NIEUWE HAVENARBEIDERS OPLEIDEN PHILIPPE TRUYTS

02u43 0 Cepa/Wim Daneels Havenarbeider: het blijft een job met een toekomst. Antwerpen Havenarbeider blijft een job met toekomst. Het voorbije jaar hebben de 8.500 Antwerpse dokwerkers vijf procent méér shiften gedraaid. Daardoor is het aantal 'dopdagen' fors gedaald. In 2018 gaat werkgeversorganisatie Cepa 750 nieuwe arbeiders opleiden. Bovendien komen er nog eens 350 chauffeurs bij: vooral voor de containerliften, de zogenaamde straddle carriers.

Het is altijd fijn als de economie boomt. De Antwerpse haven groeit dan lustig mee, maar de medaille heeft een keerzijde. Naast de groeiende verkeersproblemen klaagden enkele grote werkgevers ook over nijpende tekorten aan dokwerkers. "Tientallen per dag", zei algemeen directeur Rob Harrison van DP World vorige zomer nog. Aan de terminals was het vaak lang aanschuiven.





De havenwerkgevers bleven niet bij de pakken zitten. Terwijl er een dik jaar geleden voor het jaar 2017 sprake was over 350 aanwervingen, klom dat cijfer uiteindelijk tot 550. "We hebben een kwart meer lesgevers ingeschakeld en extra simulatoren gekocht", vertelt Yann Pauwels, woordvoerder van Cepa. "Dit jaar trekken we de instroom op naar 750 havenarbeiders. De 350 mensen die we opleiden tot chauffeur, komen uit het al bestaande contingent (of 'pool')."





Ruimere 'pool'

Aangezien er jaarlijks rond de 250 havenarbeiders uitstromen, zal de vaste pool dus aardig groeien. Pauwels: "We moeten kunnen inspelen op de schommelingen van de trafieken. In 2017 hadden we een sluipend tekort aan chauffeurs van containerliften. Je kunt je dan geen te krap contingent veroorloven."





Alles samen presteerden de 8.500 havenarbeiders het voorbije jaar 1.711.000 shiften, tegenover 1.629.000 in 2016. En dat was ook al een sterk jaar. Een verschil dus van 5 procent. Dat ligt min of meer in lijn met de groei van het behandelde volume goederen in de Antwerpse haven. Het Havenbedrijf maakt pas morgen, woensdag, de definitieve cijfers bekend. Maar de kans is groot dat we boven de 220 miljoen ton uitkomen, tegenover 214 miljoen ton in 2016.





Logistiek groeit mee

Meer werk was er niet enkel voor de arbeiders die lossen en laden, maar ook achter de kaaien. Pauwels: "De 'logistiekers' - zeg maar het magazijnwerk - voerden 332.000 taken uit, 9.000 meer dan het jaar voordien. Ook daar waren er tientallen aanwervingen. En de mecaniciens kwamen uit op 178.000 shiften, 7.000 meer dan in 2016."





De gemiddelde werkloosheid kromp met ruim 30 procent tot 42.500 'dopdagen' over heel 2017. Dagelijks zaten dus zo'n 120 arbeiders zonder job.





De gemiddelde leeftijd van een Antwerpse havenarbeider bedraagt 44 jaar. De 'nieuwkomers' zijn zo'n 30 jaar oud. "Ze hebben dus vaak al enige ervaring en maturiteit als ze hier komen werken", stelt Yann Pauwels tevreden vast.