Topjaar op komst voor hockeyfans: EK én Pro League op Wilrijkse Plein philippe truyts

30 november 2018

17u30 0 Antwerpen We mogen ons in Antwerpen in 2019 opmaken voor een ongeëvenaard hockeyjaar. Het topevenement is zoals bekend het Europees kampioenschap van 16 tot 25 augustus op het vernieuwde Sportcentrum Wilrijkse Plein. Maar in het late voorjaar wordt op die site ook de eerste editie van de Hockey Pro League afgewerkt.

De hockeysport heeft ons de voorbije jaren verwend. Zowel de Red Lions (mannen) als Red Panthers (vrouwen) draaien mee aan de wereldtop. In 2019 ga je deze klasrijke teams heel vaak aan het werk kunnen zien in Antwerpen. Eerst is er de Hockey Pro League, een van de kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen in Tokyo (2020). De groepsmatchen worden gespeeld tussen eind mei en eind juni. Onze mannen én vrouwen spelen steeds op dezelfde dag tegen hetzelfde land. Op 30 mei beginnen ze eraan tegen Groot-Brittannië. De zesde en laatste match op 23 juni ontmoeten ze Argentinië, dat de Red Lions Olympisch goud afsnoepte in Rio.

In de tweede helft van augustus staan Europese titels op het spel. Er wordt op het Wilrijkse Plein een tijdelijk stadion met 8.000 zitjes opgetrokken. In de toekomst moet er een permanent stadion staan.