Topdj Martin Garrix opent nieuwe Armani-shop 23 maart 2018

Armani opende zopas een nieuwe Armani Exchange winkel van meer dan 500 vierkante meter in de Leysstraat 30 aan het begin van de Meir. Om de lente-zomercollectie te promoten komt de Nederlandse topdj Martin Garrix volgende week donderdag naar Antwerpen. Garrix, verkozen tot een van de beste dj's ter wereld en vaste gast op festival Tomorrowland, zal in de shop plaatjes komen draaien om 19 uur.





Het is nog niet bekend of it-girl en Brits supermodel Cara Delevigne, het andere gezicht dat Armani Exchange promoot, ook van de partij zal zijn. Het pand van Armani Exchange Antwerp, voorheen Armani Jeans kreeg een grondige make-over met maar liefst 524 vierkante meter shopplezier als eindresultaat. Het industriële interieur, met staal, hout en beton, moet de klanten transporteren naar een jong en dynamisch New York. Ook de gloednieuwe lijn ' #st_ART ', een internationale capsulecollectie in samenwerking met zeven straatkunstenaars, is er te vinden in de winkelrekken. (DILA)