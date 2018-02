Topchef start actie Make-A-Wish met pannenkoekenslag 03 februari 2018

Lichtmis: dan zijn we in Antwerpen toe aan pannenkoeken. Een kolfje naar de hand van wereldvermaard patissier en sterrenchef Roger Van Damme, die vrijdag naar het shoppingcenter van de Stadsfeestzaal afzakte. Hij gaf er de kick-off van Bake-A-Wish, de nieuwste bakcampagne van Make-A-Wish. Die fijne organisatie helpt kinderen met een levensbedreigende ziekte en tussen drie en achttien jaar oud hun dromen waar te maken. Van Damme kreeg als kersvers ambassadeur van Bake-A-Wish aan het fornuis assistentie van acteur en regisseur James Cooke; Elindo Avastia, de drummer van Ghost Rockers; en van Britt van Marsenille, bekend van het ochtendprogramma 'De Madammen' op Radio 2.





Op www.bakeawish.be vind je alle informatie. Wie de komende maanden een actie wil doen, kan er zich registreren. De bedoeling is dat iedereen op zijn eigen manier aan het bakken gaat. Pannenkoeken, wafels, taart, cake: het maakt niet uit. (PHT)