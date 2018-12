Toparchitect ontwerpt ‘groenste gebouw van België’ in Antwerpen

BJS

16 december 2018

11u44 0

De Italiaanse architect Stefano Boeri, onder meer bekend van de Bosco Verticale woontorens in zijn thuisstad Milaan, heeft voor het eerst een ontwerp gemaakt voor een gebouw in ons land. Het project kreeg de naam Palazzo Verde mee en moet tegen 2022 in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid verrijzen. Volgens projectontwikkelaar Triple Living gaat het om “het groenste gebouw van België”.

Net als Bosco Verticale moet Palazzo Verde een woonproject worden met een symbiose tussen architectuur en natuur. Er komen drie collectieve daktuinen en veel groen op de terrassen van alle 50 appartementen van het L-vormige gebouw. In totaal zullen 86 bomen, 1.000 struiken en 1.200 planten jaarlijks ongeveer 5 ton CO2 zuiveren, stelt Triple Living.

“We zijn bijzonder tevreden dat Boeri op onze vraag is ingegaan om voor het eerst een gebouw in België te ontwerpen en zo een unieke bijdrage te leveren aan de architectuur in ons land”, zegt Kristof Schellekens van Triple Living. “Zijn ontwerp voor Nieuw Zuid is intussen klaar en de vergunningsaanvraag is ingediend. De bedoeling is dat we in 2019 beginnen bouwen, dan heeft Antwerpen er weldra een iconisch gebouw bij.”

Triple Living stelt dat het concept en de stijl van Boeri perfect passen bij Nieuw Zuid, een stadsuitbreidingsproject waarbij de helft van de oppervlakte - 12 hectare - groen zou worden. Het gebouw moet bijdragen tot het bestrijden van de luchtkwaliteitsproblemen in de stad. “Je kan het woningtekort en de klimaatverandering perfect samen aanpakken, door te verdichten en tegelijkertijd je gebouwen zo groen mogelijk te maken”, zegt Boeri zelf.