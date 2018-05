Toots & The Maytals spelen in de Roma 03 mei 2018

02u53 0

Met Toots & The Maytals staat er op 15 september vijf decennia aan reggae geschiedenis op het podium. De band rond zanger Frederik 'Toots' Hibbert, staat al al die tijd mee aan de top van de Jamaicaanse muziek. De stem van Hibbert wordt wel eens vergeleken met Otis Redding en hij verbindt de sound van reggae, ska, rock en soul aan elkaar. Ze scoorden met die speciale mix in eigen land zelfs meer dan 30 nummer één hits. De band werd vijf keer genomineerd voor een grammy en won er eentje in 2004 voor hun plaat True Love. Even groot als Bob Marley en The Wailers werden ze internationaal niet, maar met "54-46 Was My Number", "Freedom Train", "Pressure Drop" en "Funky Kingston" scoorden ze wel enkele bekende hits. Vorig jaar stonden ze nog op Couleur Café, tickets voor de avond in de Roma zijn te koop vanaf vrijdag 4 mei om 10 uur. (DILA)