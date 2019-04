Tom Waes stond als 22-jarige als portier in Café d’Anvers: “Nooit ruzie, nooit problemen” ADA

01 april 2019

18u14 152 Antwerpen De bekende Antwerpse discotheek Café d’Anvers sluit per direct de deuren. De reden voor de plotse sluiting is nog niet bekend. Dit najaar zou de dancing haar dertigste verjaardag vieren. “Heel jammer”, zegt Tom Waes, die er als 22-jarige als portier aan de deur stond.

Dertig jaar lang heeft de discotheek heel wat mensen geweldige avonden en nachten bezorgd, maar nu sluit discotheek Café d’Anvers per direct de deuren. Dat staat te lezen op de Facebookpagina van assistent-manager Romy Mertens. Waarom de Antwerpse club de deuren sluit, is nog niet duidelijk. De stad Antwerpen heeft alvast niets te maken met de sluiting, dat bevestigt woordvoerder Dirk Delechambre.

“Bijna 10 jaar heb ik ervan mogen genieten. Veel ups en downs, maar toch stond ik er elk weekend. Prachtige vriendschappen aan overgehouden en een boek vol herinneringen. Te veel om zelfs te onthouden. Het slaat in als een bom, maar waar de ene deur sluit, gaat de andere open. Het einde van een geweldige club met geweldige mensen die er alles aan gedaan hebben om ze recht te houden, ondanks alle tegenslagen. Maar ook voor mij het einde van een hoofdstuk en het nachtleven”, schrijft Romy op haar Facebook.

Café d’Anvers opende de deuren in 1989. In die periode was acid house op zijn hoogtepunt. De stijl was gekenmerkt door diepe baslijnen van elektronische synthesizers en kwam overgewaaid uit Los Angeles via Groot-Brittannië naar Europa. Hierdoor werd Café d’Anvers de uitgaansplek voor house-liefhebbers. Dankzij die goede reputatie behoorde de discotheek jarenlang bij de beste honderd clubs ter wereld volgens de vakbladen binnen het genre. Dat zorgde er dan weer voor dat het management kon uitpakken met de grootste producers van elektronische muziek. Denk maar aan Sven Väth, Felix Da Housecat, en Green Velvet.

Buitenwipper Tom Waes

Tussen 1990 en 1995 stond de toen 22-jarige Tom Waes nog aan de inkom als portier. “Café d’Anvers werd net overgenomen door een nieuwe eigenaar en die wilde een frisse wind door de discotheek laten waaien. Via via kwamen ze bij mij terecht en vroegen ze of ik geen portier wilde worden. Omdat ik ook nogal wat volk kende in Antwerpen, kregen ze er meteen een nieuw publiek bij”, aldus Waes. Naar eigen zeggen heeft Tom enkel leuke herinneringen aan de discotheek. “Dat ging er toen heel gemoedelijk aan toe. Wij stonden maar met twee aan de inkom terwijl ze vandaag al snel met tien man aan de ingang staan. Er was nooit ruzie en er werd nooit gevochten. Ik heb daar fantastische jaren beleefd. Dat Café d’Anvers nu sluit vind ik enorm jammer. Het is toch een van de meest iconische clubs die verdwijnt.”

Megabordeel

Dat huidig eigenaar Pim De Rhoodes andere plannen had met het pand, dat was al geweten. De laatste jaren ging het wat minder met de populaire discotheek en daarom dacht de Nederlander na over een nieuwe invulling. “Elke vijf jaar krijg je controle over de vloer die je vergunning opnieuw moet toekennen. Het kan dus zomaar meteen voorbij zijn”, zei De Rhoodes vorig jaar in februari. Hij zag wel graten in een megabordeel en diende een aanvraag in om van Café d’Anvers een megabordeel te maken met 61 kamers. Maar daar ging de stad niet op in en zij weigerde die aanvraag. “We zien liever een initiatief dat de buurt ten goede komt”, klonk het toen.

Afgelopen weekend was dus meteen de laatste keer dat er gedanst werd in Café d’Anvers. In het najaar zou de discotheek haar dertigste verjaardag vieren. “Aan alle grappenmakers... Dit is geen 1-aprilgrap”, besluit Romy.