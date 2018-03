Tom Lanoye zet Hugo Claus in het voetlicht 13 maart 2018

02u26 0

Gedurende vier maandagavonden speelt Tom Lanoye in De Studio in Antwerpen master of ceremonies tijdens openbare lezingen van stukken van Hugo Claus, de grootmeester van het Vlaams theater. Geruggensteund door dramaturg Gommer van Rousselt waagt een waaier bekende acteurs zich aan Claus-klassiekers als Suiker, Pas de deux, De Spaanse hoer en Thyestes. Nadien is er ruimte voor reflectie en debat. De eerste lezing gaat maandag 9 april door met gasten Josse De Pauw, Koen De Sutter, Frank Focketyn, Han Kerckhoffs, Karlijn Sileghem en Johan Van Assche. Daarna volgen nog drie maandagen. De laatste lezing vindt plaats op 7 mei. Telkens om 20 uur. Tickets via www.destudio.com (ADA)