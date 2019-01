Tom Lanoye is eregast van Poëzieweek ADA

25 januari 2019

Op donderdag 31 januari wordt de poëzie opnieuw gevierd tijdens Gedichtendag. Daarmee wordt de aftrap gegeven voor een hele Poëzieweek. Het thema van deze Poëzieweek is vrijheid. Een hele week staan er in Antwerpen activiteiten gepland. De startshow van de Poëzieweek met Tom Lanoye & gasten vindt dit jaar in Antwerpen plaats. Tom Lanoye, dichter van het poëziegeschenk 2019, is eregast van dit poëziefeest en brengt enkele bevriende schrijvers mee. Daarnaast zijn er activiteiten in het Letterenhuis, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Museum Plantin-Moretus en de Antwerpse openbare bibliotheken.