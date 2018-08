Tom Lanoye gehuldigd met fanfare en oldtimer 27 augustus 2018

02u22 0

Vandaag wordt schrijver Tom Lanoye zestig jaar en voor die gelegenheid werd de auteur gisteren gevierd op de Grote Markt. Interviewer van dienst was stadsdichter Maud Vanhauwaert en Lanoye antwoordde op geheel eigen wijze: met wat humor en vooral een grote portie entertainment. Hoewel het de gewoonte is dat de jarige cadeaus krijgt, bracht Lanoye er een mee voor het publiek. Hij stelde voor zijn zestigste verjaardag het scrapboek Groepsportret met brilletje voor. Een terugblik op veertig jaar schrijversschap. Lanoye staat bekend om heel bijzondere brillen te dragen. Vaak wisselde hij van bril zodra een nieuwe roman op de markt kwam.





Naar Bourla

Nadien vertrok Lanoye op zeer typische Vlaamse wijze naar de Bourla. In een Triumph-oldtimer, begeleid door harmonie De Toekomst en turnvereniging Kracht en Geduld, baande hij zich een weg door de massa. Lanoye heeft het in zijn romans vaak over de Vlaamse tradities en de turnkring kent hij zelf erg goed. "Als kind was ik aangesloten bij Kracht en Geduld. Ik herinner me dat ik altijd boven op de piramide stond. Niet omdat ik de beste was maar omwille van mijn, toen, ranke lichaam." In de Bourla, de thuisbasis van het Toneelhuis, werd de jarige opgewacht door heel wat bekende collega's. Onder anderen Gene Bervoets, Gilda De Bal, Jan Decleir, Vic De Wachter en Els Dottermans waren aanwezig. Heel wat van deze acteurs speelden al in een van Tom zijn vele theaterstukken die hij schreef. Onder andere voor producties van het Toneelhuis. (ADA)