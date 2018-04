Tolhuis dan toch niet gesloopt 'STADSKANKER' UIT JAREN 80 ZAL INTERNETSTART-UPS HUISVESTEN DIETER LIZEN

05 april 2018

02u37 0 Antwerpen Het voormalige Tolhuis wordt dan toch niet afgebroken om plaats te maken voor woontorens. De stad wil het kantoorgebouw uit de jaren 80 aan Sint-Pietersvliet tegen september omvormen tot 'The Beacon', een zakencentrum voor innovatieve start-ups die werken rond het zogenaamde 'Internet of Things'.

De stad Antwerpen streeft er al langer naar om 'The Capital of Things' te worden, een soort vaandeldrager in de ontwikkeling van 'The Internet of Things'. Dat is een netwerk van dingen die met elkaar verbonden zijn via het internet en op die manier ons leven kunnen vergemakkelijken of verbeteren. Een voorbeeld? Nu al heeft Imec, een Europees onderzoekscentrum gespecialiseerd in nanotechnologie, sensoren in de stad geplaatst die alles registreren, van de luchtkwaliteit tot passantenstromen. Die kunnen op hun beurt dan weer camerasystemen of slimme verkeerslichten aansturen. Met 'The Beacon' wil de stad nu nog verder gaan. De stad wil in de startfase enkel op de bovenste vier verdiepingen bedrijven en start-ups samenbrengen. "We denken aan bedrijven die sterk zijn in dataplatforms, cybersecurity of netwerken", zegt schepen Caroline Bastiaens. "Die stellen kennis en technologie ter beschikking aan innovatieve start-ups. Die kunnen aan interessante tarieven kantoorruimte huren in The Beacon. Samen werken ze dan mee aan toepassingen voor industriële, maritieme en logistieke bedrijven en kmo's."





"The Beacon zal een lichtend voorbeeld zijn van hoe kleine en grote bedrijven kunnen samenwerken om hoogtechnologische producten te ontwikkelen", aldus burgemeester Bart De Wever.





"Daarnaast doen we iets aan dit vrij lelijke gebouw, dat bekend staat als een stadskanker. Zo slaan we twee vliegen in één klap."





Opkalefateren

De universiteit Antwerpen wil tot 120 onderzoekers in The Beacon laten werken. "Interessant omdat ze hier onderzoeksprojecten op het domein van IoT kunnen verwezenlijken", zegt Silvia Lenaerts, vicerector valorisatie en ontwikkeling van de UA. De stad investeert de eerste vijf jaar 1,4 miljoen euro in het project. "Niet enkel voor het opkalefateren van het gebouw, maar ook voor het ondersteunen en de promotie van het netwerk dat hier zal ontstaan", zegt schepen Bastiaens. De bewoners werden niet op voorhand geconsulteerd over het plan. Buurtbewonersvereniging Tolhuisgroep is blij dat er al minstens een tijdelijke invulling komt. "De leegstand is voor niemand goed. Het gebouw is eigenlijk goed geschikt voor bedrijven en kantoren dankzij de ondergrondse parkings", zegt Gerrit Van Gassen. In september moeten de eerste bedrijven hun intrek nemen in het pand.