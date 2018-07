Toeristen komen liefst shoppen in 't stad 02 juli 2018

Shoppen, dat is wat de verblijfstoeristen het liefst in Antwerpen doen, zo blijkt uit een onderzoek dat Vlaanderen liet uitvoeren, samen met de toeristische organisaties van Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen en Brussel. Verblijfstoeristen zijn niet alleen jonger dan in de andere kunststeden, ze komen meestal om te winkelen en ze koppelen dit bovendien vaker dan gemiddeld aan een gezellig restaurantbezoek, een concert of een evenement. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 67% van de toeristen tijdens hun verblijf in onze stad winkelen of een souvenir kopen, tegenover gemiddeld 45% in de andere kunststeden. Verblijfstoeristen in Antwerpen besteden gemiddeld 189 euro tijdens hun bezoek (per overnachting) en 68 euro daarvan gaat naar winkelen.