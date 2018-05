Toerist overvallen in Schipperskwartier 28 mei 2018

Een 41-jarige Brit is zwaargewond geraakt bij een overval in het Schipperskwartier. Hij werd zaterdagmorgen aangetroffen op de Oude Leeuwenrui. Onbekenden hadden enkele tanden uit zijn mond geslagen."De man heeft rond 5 uur zelf een patrouille halt gehouden", zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. "Hij zegt zich niks te herinneren van de feiten. De portefeuille van de Brit, die in Nederland woont, en de autosleutels waren wel gestolen." (PLA)