Toerisme heeft terreurjaar verteerd HOTELBEZETTING STIJGT IN 2017 MET BIJNA 1,7% DIETER LIZEN

02u42 0 Antwerpen De toeristische sector heeft met een succesvol 2017 het mindere terreurjaar 2016 vlot verteerd. Met 73,3 procent steeg de hotelbezetting met 1,7 procent. Bovendien werden hotelkamers duurder, een tweede teken van herstel. De dagjestoeristen namen een flinke vlucht tot 14,5 miljoen. Om hen vanaf dit jaar beter te ontvangen komt er een gloednieuwe balie in het Centraal-Station.

Het toerisme in Antwerpen scheert hoge toppen. Gemiddeld waren de Antwerpse hotels het afgelopen jaar voor 73,3 procent volgeboekt. "Een mooi resultaat dat ons topjaar 2015 benadert. Toen hadden we een bezetting van 76 procent", zegt Didier Bhoelen, voorzitter van de Antwerp Hotel Association. "De gemiddelde kamerprijs steeg met 4,2 procent tot 90,85 euro, ook een teken dat de sector herstelt na 2016, toen onze hotels gebukt gingen onder de gevolgen van de aanslagen in Brussel. Antwerpen had daar iets minder last van dan de hoofdstad, maar het verschil met 2017 is toch duidelijk merkbaar."





Er gingen in 2017 ook nieuwe hotels open zoals U van Viki Geunes en Hans otten op het Eilandje en het luxehotel Franq op de Kipdorpvest. "Er staan er nog enkele op stapel in 2018 en 2019, denk maar aan het Marriot hotel in de Handelsbeurs, het Moxy hotel op de Zillion site en een nieuw hotel aan het Centraal-Station", aldus Boehlen. "De hotelsector floreert duidelijk."





Kerstvakantie

Op basis van mobiele datatellingen op het netwerk van Orange werden ruim 14,5 miljoen dagtoeristen geteld, of 20% meer tegenover 2016. April 2017 kende de grootste stijging na de sterke daling ten gevolge van de Brusselse aanslag van 22 maart 2016 die België toen deed daveren. Het aantal dagtoeristen steeg in april met bijna 50% ten opzichte van 2016. Het eindejaar was ook ongemeen succesvol, op topdagen in de kerstvakantie liepen er dagelijks tot 142.000 mensen rond op de Meir, veel meer dan het vorige record van 123.000.





Ruim 67% van de dagtoeristen waren Belgen. De internationale bezoekers waren voornamelijk uit onze buurlanden: Nederland, Frankrijk en Duitsland. De balie van Visit Antwerpen in het Centraal-Station kreeg 320.239 bezoekers over de vloer. "Het is de belangrijkste toegangspoort voor toeristen tot de stad, daarom gaan we de balie compleet vernieuwen dit jaar", kondigt Koen Kennis, schepen van Toerisme aan. "We willen toeristen beter ontvangen en het personeel een aantrekkelijkere werkomgeving geven."





Cruises

Met 29 zeecruises en 786 riviercruises mocht ook de maritieme toeristische sector een recordjaar noteren. Het aantal passagiers evenaarde dat van topjaren 2012 en 2014. "Het Steen zal ook een nieuw bezoekerscentrum worden met een nieuw onthaal voor toeristen en een eigen cruiseterminal met een gloednieuw ponton van 350 meter dat ons in staat zal stellen nog grotere zeecruiseschepen te ontvangen. Die plannen zullen in 2020 uitgevoerd worden", zegt Kennis.