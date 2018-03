Toekomst van Antwerpen te beleven in paviljoen 24 maart 2018

Antwerpen Wie wil weten hoe Antwerpen er morgen gaat uitzien, kan terecht in het nieuwe paviljoen naast het MAS. Projecten zoals de renovatie van het stadhuis worden er visueel uiteengezet. De blikvanger van de zaal is ongetwijfeld de interactieve wall waar het verleden en de toekomst van de stad uitgewerkt worden.

Het is een indrukwekkende maquette in het midden van het paviljoen: een doorsnede van het stadhuis maakt duidelijk hoe het gebouw er na de renovatiewerken zal uitzien. De maquette werd geprint door het bedrijf Materialise, gespecialiseerd in 3D-printing. De stad investeerde zo'n 200.000 euro, maar vraagt privé-partners ook om sponsoring. Hun projecten kunnen dan een plaats krijgen in het paviljoen.





"Dit paviljoen kon nergens beter staan dan op het Eilandje. Als je ziet van waar het eilandje komt en wat het nu is met het MAS, Red Star Line, Felix Pakhuis en Havenhuis. Het is net dat wat we op een interactieve manier willen aantonen. Hoe de stad van morgen er zal uitzien", zei burgemeester Bart De Wever tijdens de inhuldiging.





Het was ook een beetje een emotioneel moment voor schepen van Stadsontwikkeling, Rob Van de Velde, die heel wat projecten mee hielp realiseren en afscheid nam. "Voor mij is de cirkel nu rond. Ik heb een hele mooie stad geërfd en ik hoop en denk ook dat ik die mooier heb kunnen maken. Ik heb echt toffe dingen kunnen doen met een bestuur dat echt vooruit wilde, daar leef ik van op. Ik blijf nog een maand werken maar dit is wel mijn publieke afscheid", zegt de schepen.





De burgemeester zal de taken van de schepen overnemen voor de rest van de legislatuur. "Maar er zullen geen nieuwe beslissingen meer worden genomen, het gaat enkel nog om de afwikkeling." (NBA)