Toch geen daad van vandalisme: verdwenen straatnaamborden ‘Jodenstraat’ verwijderd voor gevelrenovatie ADA

22 februari 2019

De verwijderde straatnaamboorden van de Jodenstraat aan de Wapper zijn dan toch geen daad van vandalisme. Meer dan waarschijnlijk werden de bordjes onlangs verwijderd toen de gevel werd gerenoveerd. “Het verdwijnen van de bordjes is me al in het najaar van 2018 opgevallen, ik heb toen onmiddellijk de diensten gevraagd dit te onderzoeken. Ik ben blij dat hier geen misverstand over kan groeien en dat de straatnaambordjes netjes weer terughangen”, vertelt districtsschepen Straatbeeld Samuel Markowitz. Sinds deze middag zijn de naamborden opnieuw aan de gevel bevestigd.