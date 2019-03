Toch een béétje lente in Antwerpen: bloesems Lambermontplaats in bloei JAA

17 maart 2019

De thermometer mag dan het tegendeel bewijzen, de lente is in Antwerpen. De bomen op de Antwerpse Lambermontplaats bloesemen volop en kleuren het plein lenteroze. Hét teken dat het terrasjesweer nu wel heel dichtbij komt. Nog even volhouden dus.