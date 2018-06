Toby Alderweireld: "Studenten, doe niet te zot" 19 juni 2018

02u54 0

Voor blokkende studenten is het dezer dagen extra moeilijk: de boeken of het WK? Voor Toby Alderweireld is studeren een prioriteit en dat maakt hij duidelijk voor de studenten van de Universiteit Antwerpen.





In een ludiek filmpje wijst hij erop dat feesten ook later kan. Het idee komt van de universiteit zelf. "Wie een goede planning maakt, kan de matchen van de Belgen meepikken zonder schuldgevoel", vertelt rector Herman Van Goethem.





"De examenroosters liggen al lang vast, net zoals het speelschema van de Rode Duivels. Tijdens het blokken moet je sowieso af en toe ruimte maken voor ontspanning. Zwaar doorzakken na - hopelijk - een overwinning is natuurlijk geen geweldig idee", aldus de rector. (NBA)