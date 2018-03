Titel? Dan feestje tot 2 uur 's nachts 07 maart 2018

Als Beerschot Wilrijk zaterdag de titel pakt in 1B, mogen de fans tot 2 uur 's nachts een feestje bouwen in het Olympisch Stadion. De Antwerpse politie gaf daarvoor een speciale toelating.





Maandag raakte al bekend dat de club 4.500 supporters de kans geeft om de terugmatch in Brugge ook op het Kiel te volgen. Voor tribune 3 - voor de vakken I, J en K - staat een groot scherm van 100 vierkante meter. "Mogelijk volstaat dat niet", zegt bestuurslid Gunther Dieltjens. "Als er zich nog meer fans aandienen, openen we ook tribune 1. We zetten aan die kant van het terrein twee grote schermen. Omdat je de 100 m²-versie niet zomaar vindt, doen we het met twee iets kleinere schermen."





De poorten en togen van het Olympisch Stadion openen om 18 uur. En dan is het hopen op succes in het verre Brugge. Aan de zijde van het 'klooster' - tribune 4 - plaatst de club een podium. "Daar reiken we een beker uit aan de spelers", zegt Dieltjens. "Dat zal wel na middernacht zijn. De afspraak is dat de supporters pas na de match het veld op mogen. Iedereen kan gratis komen kijken, maar je moet wel een ticket vastleggen. Dat kan vanaf vandaag, of uiterlijk donderdag, online of in de ticketshop. (PHT)