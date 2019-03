Timelaps toont afbraak oud kantoorgebouw Zurenborg Poort ADA

07 maart 2019

De verkoop van één van de grootste vastgoedontwikkelingen in het oosten van Antwerpen - Zurenborg Poort - loopt als een trein. Vandaag heeft 60 procent van de appartementen er al een eigenaar. Van de 75 woningen - 71 appartementen en 4 duplex appartementen in totaal - hebben ondertussen al 45 een nieuwe eigenaar. Dat blijkt uit de eerste officiële cijfers van projectontwikkelaar Antonissen Development Group. Het oude kantoorgebouw werd ondertussen volledig gesloopt.

Met het nieuwe woonproject moet de Zurenborgbuurt er een extra architecturale parel bijkrijgen. De nieuwe gevel, in art nouveau-stijl, is geïnspireerd op de burgerwoning De Lente uit 1899, één van de vier monumentale huizen op de hoek van de Generaal van Merlenstraat en de Waterloostraat. Onder het gebouw van zeven etages komen ook 125 parkeerplaatsen. De bewoners krijgen eveneens de mogelijkheid om elektrische laadpalen te laten installeren voor hun groene wagens. De prijzen voor de appartementen starten vanaf 157.000 euro. Tegen het voorjaar 2021 kunnen de eerste bewoners in hun woning trekken.